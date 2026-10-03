МИД РФ вновь предостерёг иностранцев и дипломатов от поездок на Украину

МИД России повторно предостерёг иностранных граждан и сотрудников дипломатических миссий от пребывания на Украине и поездок в страну. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве сообщили, что российские военные продолжат наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. В качестве причины этих действий МИД назвал атаки ВСУ на российские регионы и гражданскую инфраструктуру.

«Вооружённые Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия», — говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что ещё 25 мая иностранцев и дипломатов призывали покинуть Киев, а жителей Украины — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Российская сторона также направляла соответствующие ноты зарубежным партнёрам, а 27 мая предупреждение прозвучало на брифинге замглавы МИД Михаила Галузина. Ранее российское ведомство действительно заявляло о переходе к системным ударам по военным объектам в Киеве и призывало иностранцев покинуть город.

В новом заявлении МИД отметил, что в Киеве продолжают работать иностранные посольства, а зарубежные официальные лица по-прежнему приезжают на Украину. Ответственность за возможные последствия таких поездок ведомство возложило на тех, кто проигнорирует предупреждение.

Накануне в Киеве резко осложнилось движение между двумя берегами Днепра после ударов и ограничений сразу на нескольких переправах. 2 октября полностью закрыли Южный мост, а на мосту Метро и мосту Патона ввели ограничения, из-за чего в городе образовались крупные пробки. Утром 3 октября под удар попал и Северный мост: были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, движение с левого берега на правый временно перекрыли.