МИД Украины заявил, что не получал запросов о переносе посольств из Киева

Министерство иностранных дел Украины не получало от зарубежных дипмиссий запросов или уведомлений о планах перенести посольства из Киева. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий на фоне информации о резервных сценариях западных стран.

«По состоянию на сейчас мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-то переезжать не получали», — приводит его слова издание «Новости. Live».

Представитель украинского МИД добавил, что в случае решения о перемещении дипломатических представительств иностранные государства должны уведомлять ведомство в рамках установленной процедуры. По его словам, к вечеру 2 октября таких обращений не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал о появившихся у западных стран резервных планах по переносу посольств из Киева. Дипломатические представительства могут перебазировать во Львов или восточную часть Польши, если ситуация с безопасностью в украинской столице существенно ухудшится.