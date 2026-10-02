Во Львов или Польшу: Запад готовит резервный план переноса посольств из Киева

Западные страны начали разрабатывать резервные планы на случай переноса своих посольств из Киева во Львов или восточную Польшу. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

При этом публично западные представители заявляют, что намерены оставаться в украинской столице. По данным газеты, возможный переезд рассматривается как запасной сценарий на случай, если удары начнут целенаправленно затрагивать иностранные дипмиссии. Дипломаты также опасаются, что отъезд может быть воспринят как сигнал об ослаблении поддержки Киева.

«Ситуация очевидно быстро ухудшается», — заявил изданию один из собеседников на условиях анонимности. The Guardian связывает подготовку резервных вариантов с участившимися атаками на украинскую столицу и повреждением городской инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко также охарактеризовал положение в городе как крайне напряжённое. «Более невозможно делать вид, что мы можем жить так, как в мирное время», — приводит его слова британское издание.

За последние дни в Киеве неоднократно ограничивали движение через Днепр. В частности, Южный мост после нескольких попаданий закрывали для автомобильного транспорта и метро, а 2 октября Кличко сообщил о новом попадании в переправу.

Удары по мостам через Днепр в Киеве участились 1–2 октября. Основной целью стал Южный мост: по нему наносились повторные удары беспилотниками два дня подряд, после чего переправу полностью закрыли для автомобилей и метро. Из-за атак и связанных с ними мер безопасности движение также ограничивали на мосту Метро и мосту Патона, что вызвало крупные пробки и перебои в работе общественного транспорта. Минобороны России заявляло, что поражённые объекты использовались в военных целях. Киевские власти после новых попаданий направляли на Южный мост экстренные службы и ожидали экспертного заключения о состоянии конструкции.