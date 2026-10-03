Премьер Албании назвал обещания Украине по вступлению в ЕС ложью

Украина не сможет вступить в Евросоюз по стандартной процедуре с выполнением всех предусмотренных критериев. Такое мнение премьер-министр Албании Эди Рама высказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Посмотрите на Украину. То, что ей обещают, — ложь», — заявил Рама.

По мнению албанского премьера, европейские политики понимают, что прохождение Киевом обычного пути вступления в ЕС в его нынешнем виде малореалистично. Рама предложил Брюсселю искать другой подход и уже сейчас активнее включать Украину в работу объединения. Он считает, что полноправное членство можно связать с выполнением конкретных требований и достигнутыми результатами.

Премьер Албании при этом не выступил за отказ от критериев для стран-кандидатов. В интервью он заявил, что Евросоюз, напротив, может предъявлять будущим участникам дополнительные требования. Одновременно Рама высказался за изменение некоторых механизмов самого ЕС, в частности за отказ от права вето при принятии решений.

Ранее сообщалось, что Киев просил Евросоюз ускорить выплаты из кредитной программы объёмом €90 млрд на 2026–2027 годы из-за дополнительной потребности в финансировании. Брюссель не согласился просто перенести часть будущих выплат на более ранний срок и потребовал продолжить выполнение согласованных реформ. Позднее Еврокомиссия и Украина заявили, что нашли средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей страны до конца 2026 года и договорились продолжить работу над финансированием 2027 года. Доступ к части средств по-прежнему зависит от выполнения Киевом предусмотренных программой условий.