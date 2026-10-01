Денег не будет: ЕС отказал Украине в новом финансировании

Евросоюз отказался выделять Киеву дополнительное финансирование и ускорять выплаты из уже согласованного кредитного пакета на €90 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейские источники.

Украинская сторона просила Брюссель помочь закрыть дополнительную потребность в средствах, в том числе за счёт досрочного перечисления денег, первоначально предусмотренных на 2027 год. Однако в ЕС дали понять, что менять график выплат пока не намерены.

Кредитная программа на €90 млрд рассчитана на 2026–2027 годы. В текущем году Киев может получить до €45 млрд, ещё столько же предусмотрено на следующий год. Из общей суммы €60 млрд предназначены для оборонных нужд, а €30 млрд — для бюджетной поддержки.

Одновременно Брюссель потребовал от Киева продолжать выполнение реформ, поскольку с ними связаны дальнейшие транши. Еврокомиссия подчёркивает, что перечисление средств остаётся обусловленным выполнением согласованных требований.

В Брюсселе с начала недели находилась украинская делегация во главе с министром финансов Сергеем Марченко. После переговоров стороны заявили, что средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год найдены, а вопрос финансирования 2027 года предстоит прорабатывать отдельно.

Проблемы Киева с поиском дополнительных средств обозначились ещё в сентябре. Ранее Life.ru писал, что украинские власти не смогли найти $27 млрд на заявленные военные расходы. Премьер Сергей Корецкий оценивал совокупные военные потребности страны на 2026 год в $155 млрд и говорил, что часть дефицита Киев рассчитывает закрыть с помощью зарубежных партнёров. При этом Еврокомиссия продолжает увязывать выделение денег с реформами: в сентябре в Брюсселе заявили, что их выполнение может открыть Украине доступ примерно к €20 млрд бюджетной поддержки. Среди условий называются укрепление верховенства права и меры по борьбе с коррупцией. Таким образом, новые деньги для Киева по-прежнему напрямую зависят не только от решения европейских властей, но и от выполнения поставленных ими требований.