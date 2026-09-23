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Опубликовано 23 сентября, 11:22

ЕК: В случае успешных реформ Украина может получить от ЕС 20 миллиардов евро

Штаб-кварира Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Штаб-кварира Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Украина может получить от Евросоюза около 20 млрд евро бюджетной поддержки, если выполнит необходимые реформы в 2026 году. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

«Если эти реформы будут реализованы в 2026 году, то они могут открыть дорогу к бюджетной поддержке в размере 20 млрд евро», сказал представитель ЕК.

Одними из ключевых условий Брюссель считает укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией. Финансирование Украины в рамках европейских механизмов напрямую связано с выполнением предусмотренного плана реформ.

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Ранее Владимир Зеленский провёл переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и, по данным Bloomberg, сопровождалась напряжёнными обсуждениями из-за финансовой поддержки Украины. Как указывается в материале, представители ЕС требовали от Киева ускорить реформы.

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Матвей Константинов
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