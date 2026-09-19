Ни войны, ни мира: В Европе признали отсутствие у ЕС стратегии по России и Украине

У Евросоюза нет чёткого плана ни на случай возможного военного конфликта с Россией, ни для достижения мира на Украине. Такое мнение экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис высказал в эфире YouTube-канала.

По его словам, Европа продолжает отдаляться от России, однако ясной стратегии дальнейших действий у неё нет. Рассуждая о гипотетическом военном сценарии, Варуфакис привёл в пример возможную цель захвата Москвы.

«Каков план, как победить в войне? Допустим, мы хотим захватить Москву. <…> Каков план захвата Москвы? Плана нет», — сказал бывший министр.

Отдельно он усомнился в финансовых возможностях ЕС продолжать поддержку Украины. Варуфакис напомнил о кредите на €90 млрд и выразил мнение, что возможности для дальнейшего наращивания заимствований ограничены из-за нагрузки на европейский бюджет.

«Поэтому никакого плана на случай войны у них нет. Спросите их, хорошо, а каков ваш план достижения мира? Так у них нет и плана достижения мира», — заключил Варуфакис.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия выступила против ускоренного выделения Украине средств из кредитного пакета на €90 млрд. По данным Euractiv, в Брюсселе опасались, что перенос части выплат с 2027 года может привести к нехватке средств для Киева в следующем году.