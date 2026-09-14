FT: Канада обсуждает участие в кредите ЕС для Украины на €90 млрд

Канада обсуждает с Евросоюзом возможность участия в европейской программе кредитования Украины на €90 млрд. Оттава рассчитывает определить размер своего вклада до октябрьского саммита ЕС в Монреале, сообщили Financial Times источники, знакомые с переговорами.

Для премьер-министра Марка Карни поддержка европейской инициативы стала бы ещё одним шагом к сближению с Брюсселем. Канадские власти одновременно пытаются расширить экономические связи с Европой и уменьшить зависимость от США, особенно после провала торговых переговоров с Вашингтоном.

Канада уже направила Украине 6,5 млрд канадских долларов ($4,7 млрд) военной помощи. На прошлой неделе Карни и Владимир Зеленский также заключили соглашение о 100-летнем партнёрстве. Дополнительное финансирование Киеву требуется на фоне увеличения расходов на ведение конфликта и ожидаемого дефицита бюджета в следующем году.

В Брюсселе приветствуют готовность Оттавы активнее участвовать в поддержке Украины.

«Мы благодарны за всю поддержку, которую Канада оказывает Украине, и готовы делать вместе ещё больше», — сказал европейский чиновник. При этом переговоры выходят далеко за рамки украинского вопроса. Канада намерена присоединиться к европейской сети суперкомпьютеров для совместных проектов в области искусственного интеллекта и готовится заключить с ЕС соглашение о цифровой торговле.

При этом ЕС пока не готов предоставлять Канаде особый формат отношений по образцу Норвегии или Швейцарии на фоне конфронтации Канады и США. Европейские чиновники считают необходимым не завышать ожидания Оттавы, хотя называют Канаду одним из наиболее близких партнёров Евросоюза. Окончательные договорённости по участию Канады в украинском кредите ЕС рассчитывает получить до встречи лидеров в Монреале в конце октября.

Ранее Марк Карни предложил европейским лидерам рассмотреть для страны статус «ассоциированного члена» ЕС. Оттава ускорила сближение с Европой после неудачи торговых переговоров с США. Главной задачей этих контактов стало углубление интеграции Канады с европейским рынком. Несмотря на жёсткий подход к вопросам членства, в ЕС готовы рассмотреть инициативу Оттавы. Среди обсуждаемых вариантов — более глубокое включение страны в единый рынок Евросоюза объёмом около $21 трлн, несмотря на протесты европейских фермеров из-за опасений, связанных с импортом канадской сельхозпродукции.