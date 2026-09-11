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Опубликовано 11 сентября, 00:33

Премьер Канады едва не забыл подписать соглашение о поставках ПВО для Украины

Владимир Зеленский и Марк Карни. Обложка © X / Mark Carney

Владимир Зеленский и Марк Карни. Обложка © X / Mark Carney

Премьер-министр Канады Марк Карни едва не покинул встречу с Владимиром Зеленским, забыв поставить подпись под ключевым соглашением о поставках средств противовоздушной обороны. Курьёзный инцидент произошёл в Калгари (провинция Альберта) во время церемонии подписания декларации о столетнем партнёрстве.

Мероприятие проходило на фоне выставленной военной техники. После обмена копиями документов и серии подписей Карни постучал ручкой по столу и начал вставать из-за стола, посчитав процедуру завершённой. Однако сотрудники канцелярии вовремя подсказали главе правительства: «Нужны ещё подписи».

Премьер рассмеялся, вернулся на место и, подняв правую руку с ручкой, пошутил, что таким образом просто «разминался» перед основными переговорами.

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Несмотря на забавный момент, документы были успешно подписаны. По итогам встречи Марк Карни объявил о согласовании условий поставок Киеву средств ПВО на сумму 350 миллионов канадских долларов (около 253 миллионов долларов США). Закупка будет осуществлена через механизм приобретения американского вооружения.

В канцелярии канадского лидера также подчеркнули, что подписанная декларация о 100-летнем партнёрстве в сферах экономики, безопасности и политики закрепляет твёрдое намерение Оттавы и впредь удовлетворять наиболее насущные военные потребности Украины.

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия может прикрыть краник с помощью Украине. По словам политолога, ожидания Берлина, что от выделяемых средств будет выигрывать оборонный сектор ФРГ, не оправдываются.

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Артур Лапсаков
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