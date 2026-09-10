Заявление Владимира Зеленского о беспилотнике, который якобы едва не столкнулся с его самолётом является проявлением «тяжёлой мании величия», заявила член Совета по правам человека при президенте России и главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова.

В своём Telegram-канале она указала, что дрон взорвался примерно в 160 километрах от аэропорта, а борт украинского лидера в этот момент ещё не получил команды на взлёт. По мнению Ахмедовой, Зеленский страдает тяжёлой формой мания величия.

«Человек переживает терминальную стадию самолюбования. Все за ним охотятся, а он чудом выживает. Для таких людей и солнечные вспышки тоже происходят, когда солнце обращается к ним своей стороной», — заявила она.

Ранее молдавские власти опровергли информацию о том, что беспилотник едва не поразил самолёт Зеленского при вылете из Кишинёва. Аппарат обнаружили после временного закрытия воздушного пространства, однако позднее он упал и взорвался примерно в 160 километрах от аэропорта. Ограничения задержали вылет нескольких рейсов, включая борт экс-комика, но подтверждений опасного сближения молдавская сторона не представила.