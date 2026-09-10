Пиар или покушение? Политолог объяснил, кому мог быть выгоден дрон у самолёта Зеленского

История с беспилотником рядом с самолётом Владимира Зеленского могла быть использована для пиара после неудачного для Киева переговорного этапа, считает политолог-международник Владимир Оленченко. В эксклюзивном комментарии Life.ru он назвал сразу три возможные версии произошедшего.

Первая, по мнению эксперта, — попытка вновь привлечь внимание к Зеленскому и показать его фигурой, вокруг которой сохраняются серьёзные риски.

Это пиар, направленный на то, чтобы привлечь внимание к Зеленскому, подчеркнуть, что он остаётся важной фигурой Владимир Оленченко политолог-международни

Он связал возможную информационную раскрутку эпизода в том числе с переговорами Киева с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По оценке политолога, после этих контактов Зеленскому было важно вновь усилить собственную значимость во внутренней и международной повестке.

Вторая версия, которую допускает Оленченко, — возможное давление со стороны внутренних политических противников Зеленского.

«Но если придерживаться этой версии, то, наверное, в первую очередь надо рассматривать его политических противников внутри страны. Их достаточно много: Залужный, тот же Порошенко*, та же Тимошенко и так далее. За этими лицами стоят конкретные группировки людей, в том числе служащие Вооружённых сил. В принципе, никто не мешал бы им, если бы они захотели сводить личные счеты с Зеленским, использовать в том числе дроны», — отметил эксперт.

Третья версия политолога связана с возможным сигналом со стороны западных партнёров Киева. По его мнению, если они считают политический ресурс Зеленского близким к исчерпанию, эпизод мог бы рассматриваться не как реальное покушение, а как попытка оказать на него психологическое давление.

Отдельно Оленченко обратил внимание на маршрут самолёта через воздушное пространство Молдавии. Он считает, что версия о целенаправленной атаке требует ответа на вопрос, откуда у потенциального организатора могли быть точные данные о маршруте и времени вылета. При этом РФ вряди ли располагала бы ими.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при вылете из Молдавии в Норвегию. О происшествии рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре. При этом точное расстояние между дроном и самолётом, а также обстоятельства возможного сближения официально не раскрывались.