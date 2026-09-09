В Норвегии раскритиковали Зеленского за «свою игру» во время траура по Харальду

В Норвегии раскритиковали Владимира Зеленского за обсуждение военной и другой помощи Украине во время поездки в Осло на похороны короля Харальда V. Автор комментария в норвежском Investornytt счёл неуместным совмещать траурный визит с переговорами о новых поставках Киеву.

Зеленский прибыл в Норвегию 8 сентября, накануне государственных похорон монарха. В тот же вечер он встретился с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре. Канцелярия главы правительства заранее сообщала, что стороны намерены обсудить критическую потребность Украины в средствах противовоздушной обороны, другой военной поддержке и подготовке к предстоящей зиме.

Позже офис Зеленского уточнил, что основное внимание на встрече уделили усилению украинской ПВО. Киев заявил о потребности в ракетах-перехватчиках, прежде всего для комплексов Patriot, а также обсудил с норвежской стороной энергетическую помощь и дальнейшее участие Осло в поддержке Украины.

Именно совмещение этих переговоров с поездкой на похороны вызвало критику автора Investornytt. В публикации подчёркивается, что церемония прощания с монархом предполагает особую сдержанность со стороны как гостей, так и принимающей стороны. Автор считает, что вопросы оружия и финансирования можно было обсуждать отдельно, тем более что контакты между руководством двух стран проходили и незадолго до этого.

К слову, ещё до переговоров политолог Владимир Карасёв предположил: Зеленский может использовать поездку в Норвегию, чтобы вновь поднять вопрос о дополнительной помощи Украине. Позднее официальный Осло подтвердил, что в ходе встречи действительно обсуждались военная и гражданская поддержка Киева.

Life.ru также сообщал, что похороны короля Харальда V были назначены на 9 сентября в кафедральном соборе Осло. Монарх правил Норвегией с 1991 года и скончался на 90-м году жизни.