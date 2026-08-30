Короля Норвегии Харальда V похоронят 9 сентября в Осло

Похороны короля Норвегии Харальда V состоятся 9 сентября в Осло. Траурная церемония пройдёт в кафедральном соборе норвежской столицы, сообщил монаршеский дом.

«Траурная церемония по случаю смерти короля Харальда V состоится в Кафедральном соборе Осло в среду, 9 сентября», — говорится в сообщении королевского дома.

Харальд V правил Норвегией с 1991 года и оставался монархом до конца жизни. За годы царствования он приобрёл репутацию одного из наиболее популярных представителей королевской семьи и неоднократно отказывался от идеи отречения.

После смерти Харальда престол автоматически перешёл к его 53-летнему сыну Хокону. Новый монарх принял тронное имя Хокон VIII, а его супруга Метте-Марит стала королевой.

Хокон VIII должен принести предусмотренную конституцией присягу перед парламентом. Его дочь Ингрид Александра после смены монарха стала кронпринцессой и первой в очереди на норвежский престол.

Ранее Life.ru сообщал о смерти короля Норвегии Харальда V. Монарх скончался в госпитале Осло после ухудшения состояния здоровья. Он занимал престол более 35 лет и стал одним из самых долго правивших норвежских королей современной эпохи. После его кончины королевский дом подтвердил переход престола к Хокону, который позднее официально выбрал имя Хокон VIII. Life.ru также рассказывал о первых решениях нового монарха после вступления на престол.