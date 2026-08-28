Королевский дом Норвегии подтвердил имя нового монарха — Хокон VIII

Королевский дом Норвегии официально объявил о смене монарха. Сын ушедшего из жизни Харальда V принял трон и выбрал тронное имя Хокон VIII.

Новый государь сохранил традиционный девиз династии.

«Его величество король Хокон VIII — Всё для Норвегии», — гласит публикация в социальной сети.

Смена власти происходит в соответствии с установленным протоколом. Преемник берёт на себя все государственные функции, а также представительские обязанности главы страны.

В ближайшее время Хокон VIII сосредоточится на укреплении единства общества. Монарх планирует следовать курсу, заданному его отцом, обеспечивая стабильность политической системы.

Напомним, король Норвегии Харальд V скончался в госпитале Осло на 90-м году жизни. Монарх был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнения, вызванных гемолитической анемией.