Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 10:36

Королевский дом Норвегии подтвердил имя нового монарха — Хокон VIII

Обложка © ТАСС / Abaca Press

Обложка © ТАСС / Abaca Press

Королевский дом Норвегии официально объявил о смене монарха. Сын ушедшего из жизни Харальда V принял трон и выбрал тронное имя Хокон VIII.

Новый государь сохранил традиционный девиз династии.

«Его величество король Хокон VIII — Всё для Норвегии», — гласит публикация в социальной сети.

Смена власти происходит в соответствии с установленным протоколом. Преемник берёт на себя все государственные функции, а также представительские обязанности главы страны.

В ближайшее время Хокон VIII сосредоточится на укреплении единства общества. Монарх планирует следовать курсу, заданному его отцом, обеспечивая стабильность политической системы.

Учёба в Беркли, скандальный брак и гуманитарная миссия: Что известно о новом короле Норвегии Хоконе
Учёба в Беркли, скандальный брак и гуманитарная миссия: Что известно о новом короле Норвегии Хоконе

Напомним, король Норвегии Харальд V скончался в госпитале Осло на 90-м году жизни. Монарх был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнения, вызванных гемолитической анемией.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar