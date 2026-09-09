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Опубликовано 9 сентября, 04:02

В Норвегии заявили о попытке скрыть приезд Зеленского в Осло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Власти Норвегии до последнего не раскрывали информацию о визите главаря киевского руководства Владимира Зеленского в Осло на похороны короля Харальда V. Экс-комик прибыл в норвежскую столицу для участия в церемонии. Об этом сообщила газета Dagbladet.

Издание заранее направило запрос в МИД Норвегии и попросило подтвердить возможный приезд Зеленского. В ведомстве не стали отвечать на вопрос и перенаправили журналистов в канцелярию премьер-министра.

«Министерство иностранных дел сослалось на канцелярию премьер-министра Норвегии, которая отказалась комментировать этот вопрос», — говорится в материале.

Позднее норвежский МИД сообщил журналистам, что список глав государств, которые примут участие в похоронах, не раскрывается. При этом, как отмечает Dagbladet, отдельные страны могли самостоятельно объявлять об участии своих представителей в церемонии.

Информация о визите экс-комика появилась уже после его прибытия в Норвегию. Офис Зеленского также опубликовал материалы о его приезде в страну.

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Ранее сообщалось, что представители США и Украины предварительно согласовали личную встречу американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского во второй половине сентября. Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий. Он также допустил телефонный разговор лидеров до очной встречи, если в этом возникнет необходимость. Представители американской администрации в последнее время активизировали контакты с Москвой и Киевом в рамках переговорного процесса.

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Антон Голыбин
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