В МИД Украины заявили о предварительно согласованной встрече Трампа и Зеленского

Представители США и Украины предварительно согласовали личную встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского во второй половине сентября. Об этом сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

«Могу подтвердить, что действительно предварительно уже согласована и личная встреча позже этого месяца», — заявил дипломат.

Тихий также не исключил, что до этого лидеры могут провести телефонный разговор. По его словам, необходимость дополнительных контактов может возникнуть на фоне активизации переговорного процесса.

Представитель МИД Украины отметил, что посланники американского президента пытаются найти точки соприкосновения между сторонами. Недавно Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где встретились с Владимиром Путиным, а затем отправились в Киев.

Сам Зеленский ранее заявил, что рассчитывает встретиться с Трампом в 20-х числах месяца. Он намерен, в частности, обсудить дополнительные американские поставки средств противоракетной обороны.