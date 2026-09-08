Положение Владимира Зеленского будет ухудшаться по мере приближения зимы на фоне проблем украинской экономики. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Одесса задушена, а украинская экономика находится в свободном падении. Зеленский сам угодил в яму, которую рыл для России своей сорокадневной кампанией по принуждению к переговорам. Сомневаюсь, что он переживёт зиму», — написал журналист.

Тема предстоящего отопительного сезона ранее поднималась и в Киеве. В августе премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал готовиться к сложному сценарию и сообщил, что энергетической отрасли перед зимой недостаёт около 650 млн евро. Эти данные подтверждались украинскими источниками.

Накануне стало известно, что Вашингтон не уверен в возможности договориться о прекращении ударов по энергетике до наступления зимы. Возможные договорённости по этой теме Зеленский обсуждал после контактов с американской делегацией.