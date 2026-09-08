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Регион
Опубликовано 8 сентября, 15:55

«Сам угодил в яму»: На Западе заявили, что Зеленский может не пережить зиму

Журналист Боуз усомнился, что Зеленский «переживёт зиму»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Положение Владимира Зеленского будет ухудшаться по мере приближения зимы на фоне проблем украинской экономики. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Одесса задушена, а украинская экономика находится в свободном падении. Зеленский сам угодил в яму, которую рыл для России своей сорокадневной кампанией по принуждению к переговорам. Сомневаюсь, что он переживёт зиму», — написал журналист.

Тема предстоящего отопительного сезона ранее поднималась и в Киеве. В августе премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал готовиться к сложному сценарию и сообщил, что энергетической отрасли перед зимой недостаёт около 650 млн евро. Эти данные подтверждались украинскими источниками.

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«Зимний пакет» стал отдельным блоком переговоров Зеленского с посланниками Трампа

Накануне стало известно, что Вашингтон не уверен в возможности договориться о прекращении ударов по энергетике до наступления зимы. Возможные договорённости по этой теме Зеленский обсуждал после контактов с американской делегацией.

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Полина Никифорова
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