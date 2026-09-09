«Похоронный генерал»: Политолог раскрыл, что Зеленский будет клянчить на прощании с королём Норвегии

Владимир Зеленский прибыл в Норвегию 8 сентября, власти страны до последнего не раскрывали информацию о его визите в Осло на похороны короля Харальда V. Зеленский мог использовать эту поездку Харальда V как возможность вновь поднять перед норвежскими властями вопрос о дополнительной помощи Украине. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Владимир Карасёв.

Накануне Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре. Официально Осло сообщал, что стороны обсуждали потребности Украины в ПВО, военной и гражданской поддержке накануне сложного зимнего периода.

Однако Карасёв считает, что украинский лидер мог рассчитывать и на обсуждение энергетической помощи. По мнению политолога, Киев заинтересован в дополнительных поставках топлива и норвежских энергоресурсов перед зимой.

«У Зеленского огромнейшие проблемы с топливом перед зимним сезоном, и он будет пытаться залатать дыры, чтобы как-то продавить поставки из Норвегии на Украину», — заявил Карасёв.

При этом эксперт сомневается, что Осло сможет существенно нарастить поставки в интересах Киева. Он напомнил, что значительные объёмы норвежских энергоресурсов уже законтрактованы европейскими потребителями, поэтому пространство для новых договорённостей, по его оценке, ограничено.

«Поэтому я считаю, что визит будет пустым, хотя на Украине, конечно же, напишут, что в Осло прошли очень позитивные переговоры Зеленского с представителями норвежских властей», — сказал политолог.

Отдельно Карасёв обратил внимание на то, что информация о приезде Зеленского в Осло заранее широко не раскрывалась. Сам эксперт связал это с тем, что украинского лидера в Европе всё чаще воспринимают прежде всего как политика, приезжающего с очередным запросом на поддержку.

Действительно, Зеленский уже для ряда европейских государств становится фигурой токсичной, поскольку в странах Европы и так слишком много проблем, а тут ещё нужно решать вопросы назойливого попрошайки. Я так скажу, потому что он не просто просит, он даже не выражает уважения к тем, у кого просит деньги. То есть он считает, что ему все должны. Владимир Карасёв Политолог

По мнению политолога, даже траурная церемония в Осло стала для Зеленского дополнительной возможностью провести политические переговоры.

«Поэтому и приходится Зеленскому использовать даже такие случаи, как похороны высокопоставленного политика, в данном случае норвежского короля, для того чтобы решать свои местечковые проблемы», — заключил собеседник Life.ru.