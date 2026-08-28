«Не русофоб — уже хорошо»: Чем король Харальд отличался от других монархов Скандинавии

28 августа 2026 года стало известно о смерти короля Норвегии Харальда V. Монарх скончался в Осло в возрасте 89 лет. Он был любим в народе, а ещё заявлял, что его страна никогда не забудет подвиг советских солдат. Кандидат исторических наук, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв в беседе с Life.ru рассказал, как монарх играл определённую положительную роль в сохранении этой памяти.

Харальд — ребёнок войны, и в отличие от более молодого поколения, он всё-таки понимал, кто освобождал Северную Норвегию и отрицательно относился к фигуре Квислинга (прим. бывший министр обороны Норвегии) который был, собственно, синонимом коллаборанта. В качестве русофоба Харальд себя никогда не проявлял. И в этом смысле, на фоне того, что в Скандинавии русофобия была сильна, он вёл себя достаточно сдержанно. Про эти страны надо говорить так: «Не русофоб — уже хорошо». Вадим Трухачёв Кандидат исторических наук, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Но и русофилом почившего короля назвать тоже нельзя, добавляет историк.

В целом же политику Норвегии определяет не король, а правительство. И отношение страны к России историк охарактеризовал как «усреднённое» для Европы, в отличие от других скандинавских стран, где оно крайне неблагожелательное. У Москвы и Осло сохраняется ограниченное сотрудничество в Арктике, но на большее рассчитывать не приходится.

Но был и минус в правлении Харальда — по словам Трухачёва, король допустил то, что его семья стала национальным позором.

«Это была такая народная семья, и тот же самый Харальд и в парусных регатах участвовал, и в лыжне вместе с народом участвовал, и на открытии Олимпиады в Лилихаммере он не только речи с трибуны произносил, но и был частью постановки. Но в семье разбираться и разбираться. Там просто скандал на скандале», — говорит наш собеседник.

И новому королю придётся разбираться со скандалами с кронпринцессой, которая бросила дворец ради шамана, и со своим пасынком, которого осудили за изнасилование, и с королевой, которую большинство норвежцев королевой видеть не хотят, добавил политолог.