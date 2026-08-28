«Покойся с миром»: Эрлинг Холанд простился с королём Норвегии Харальдом V

Норвежский футболист Эрлинг Холанд отреагировал на смерть короля Харальда V. В социальных сетях он опубликовал прощальный пост.

Футболист Холанд простился с королём Норвегии Харальдом V. Фото © Х /Erling Haaland

Нападающий поблагодарил монарха за вклад в развитие страны и отметил, что особенно дорожит воспоминанием об их личной встрече.

«Покойся с миром, король Харальд. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для Норвегии. Для меня было честью встретиться с тобой лично», — написал Эрлинг Холанд.

Напомним, король Норвегии Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет. В последние дни своей жизни монарх находился в госпитале Осло из-за ухудшения здоровья. После кончины престол перешёл к его 53-летнему сыну Хокону, а позже королевский дом официально подтвердил, что новый государь будет править под именем Хокон VIII.

Харальд V был старейшим монархом Европы, правил Норвегии с 17 января 1991 года. Он стал первым норвежским королём, родившимся на территории страны за последние 567 лет (после Олава IV). Принадлежал к династии Глюксбургов. Будучи страстным спортсменом, в молодости он представлял Норвегию в парусном спорте на трёх Олимпийских играх (1964, 1968 и 1972 годов). Известен своей приверженностью демократическим ценностям, активной общественной деятельностью и тем, что, несмотря на статус главы государства, сохранял подчёркнуто неформальный и близкий к народу стиль правления. Был женат на королеве Соне. В их союзе родились кронпринц Хокон и принцесса Марта Луиза.