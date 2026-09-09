Le Monde: Самолёт Зеленского едва не был сбит БПЛА по пути в Норвегию

Самолёт Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлёте из Молдавии. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре, сообщает Le Monde.

Инцидент, по словам норвежского премьера, произошёл во вторник, 8 сентября, когда борт направлялся в Осло. Зеленский прибыл туда для участия в похоронах короля Норвегии Харальда V.

«Его самолёт чуть не был задет беспилотником во время взлёта в Молдавии», — заявил Стуре норвежской телерадиокомпании NRK.

Министр финансов Норвегии и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что об этом случае норвежским чиновникам рассказал сам Зеленский. При этом подробности произошедшего, включая расстояние между дроном и самолётом, не приводятся.

Официально власти Украины и Молдавии об инциденте с бортом Зеленского не сообщали.

Ранее Life.ru писал, что власти Норвегии до последнего не раскрывали информацию о приезде Зеленского в Осло. Он прибыл в норвежскую столицу накануне похорон Харальда V.