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Регион
Опубликовано 9 сентября, 18:37

Le Monde: Самолёт Зеленского едва не был сбит БПЛА по пути в Норвегию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самолёт Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлёте из Молдавии. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре, сообщает Le Monde.

Инцидент, по словам норвежского премьера, произошёл во вторник, 8 сентября, когда борт направлялся в Осло. Зеленский прибыл туда для участия в похоронах короля Норвегии Харальда V.

«Его самолёт чуть не был задет беспилотником во время взлёта в Молдавии», — заявил Стуре норвежской телерадиокомпании NRK.

Министр финансов Норвегии и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что об этом случае норвежским чиновникам рассказал сам Зеленский. При этом подробности произошедшего, включая расстояние между дроном и самолётом, не приводятся.

Официально власти Украины и Молдавии об инциденте с бортом Зеленского не сообщали.

В Норвегии раскритиковали Зеленского за «свою игру» во время траура по Харальду
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Ранее Life.ru писал, что власти Норвегии до последнего не раскрывали информацию о приезде Зеленского в Осло. Он прибыл в норвежскую столицу накануне похорон Харальда V.

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Наталья Демьянова
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