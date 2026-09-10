Упал в 160 км от аэропорта: Кишинёв разнёс ложь о сближении дрона с самолётом Зеленского

Власти Молдавии не подтвердили, что самолёт Владимира Зеленского едва не был поражён дроном при вылете из Кишинёва. Борт задержался из-за временного закрытия воздушного пространства, пояснил журналистам представитель молдавского правительства Думитру Чорич.

Ограничения ввели после 16:30 8 сентября, когда военные засекли беспилотник, залетевший в страну со стороны Украины. Молдавские власти сразу назвали аппарат «российским», не приведя доказательств. Закрытие воздушного пространства задержало вылет трёх самолётов, включая борт Зеленского. Ещё четыре рейса позже обычного прибыли в Кишинёв.

После 17:20 власти получили подтверждение, что беспилотник упал и взорвался возле села Михэлений-Векь в Рышканском районе — примерно в 160 километрах от аэропорта. После этого ограничения отменили, а самолёт Зеленского вылетел в Осло.

По данным молдавской стороны, дрон пересёк территорию страны, вошёл в воздушное пространство Румынии, а затем вернулся и рухнул в поле. Пострадавших не было.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре сообщил, что самолёт Владимира Зеленского при взлёте из Молдавии едва не столкнулся с беспилотником, когда борт направлялся в Осло. Там политик собирался поучаствовать в похоронах короля Норвегии Харальда V.