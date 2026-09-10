Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главаря киевского руководства Владимира Зеленского во лжи, чтобы «выклянчить помощь» от ЕС. Об этом он заявил на своём YouTube-канале, комментируя инцидент с беспилотником в Молдавии.

«На кого рассчитан этот бред? Тут и думать нечего: сам Зеленский рассказал эту сказочку норвежскому министру, чтобы разжалобить его, а заодно помощь выклянчить, раз уж тут ЧП такое», — заявил Соскин.

При этом политолог связал появление этой истории с проблемами украинского руководства внутри страны и на фронте. Он указал на недовольство депутатов Верховной рады, деятельность НАБУ против людей из окружения власти и давление со стороны США, которые выступают за мирное урегулирование.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре сообщил, что самолёт Владимира Зеленского при взлёте из Молдавии едва не столкнулся с беспилотником, когда борт направлялся в Осло. Экс-комик прибыл туда для участия в похоронах короля Норвегии Харальда V. При этом подробности произошедшего, включая расстояние между дроном и самолётом, не приводятся.