Карни объявил о трёхдневном визите Зеленского с супругой в Канаду

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский выступит перед членами канадского правительства и обсудит сотрудничество двух стран в обороне, экономике и энергетике. Визит экс-комика в Канаду вместе с супругой Еленой рассчитан на 9–11 сентября, сообщил премьер-министр Оттавы Марк Карни.

В программу включены мероприятия в Калгари, Торонто и Норт-Бее. Кроме того, Зеленский примет участие в форуме по планированию работы кабинета министров в Банфе.

По словам Карни, стороны также затронут гуманитарные последствия конфликта и связи между жителями двух стран. Премьер подтвердил намерение Оттавы продолжать поддержку обороны, восстановления и реконструкции Украины.

Ранее Владимир Зеленский посетил Норвегию. Власти страны до последнего не раскрывали информацию о его визите в Осло на похороны короля Харальда V. Экс-комик мог использовать эту поездку как возможность вновь поднять перед норвежскими властями вопрос о дополнительной помощи Украине. Подробнее — в материале Life.ru.