Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 01:24

Карни объявил о трёхдневном визите Зеленского с супругой в Канаду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский выступит перед членами канадского правительства и обсудит сотрудничество двух стран в обороне, экономике и энергетике. Визит экс-комика в Канаду вместе с супругой Еленой рассчитан на 9–11 сентября, сообщил премьер-министр Оттавы Марк Карни.

В программу включены мероприятия в Калгари, Торонто и Норт-Бее. Кроме того, Зеленский примет участие в форуме по планированию работы кабинета министров в Банфе.

По словам Карни, стороны также затронут гуманитарные последствия конфликта и связи между жителями двух стран. Премьер подтвердил намерение Оттавы продолжать поддержку обороны, восстановления и реконструкции Украины.

Le Monde: Самолёт Зеленского едва не был сбит БПЛА по пути в Норвегию
Le Monde: Самолёт Зеленского едва не был сбит БПЛА по пути в Норвегию

Ранее Владимир Зеленский посетил Норвегию. Власти страны до последнего не раскрывали информацию о его визите в Осло на похороны короля Харальда V. Экс-комик мог использовать эту поездку как возможность вновь поднять перед норвежскими властями вопрос о дополнительной помощи Украине. Подробнее — в материале Life.ru.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Канада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar