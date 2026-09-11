Канада наладит выпуск миллионов БПЛА по 100-летнему контракту с Украиной

Канада сможет начать производство БПЛА в рамках декларации об установлении партнёрства с Украиной сроком на 100 лет. Соглашение охватывает сотрудничество в обороне, торговле, энергетике и добыче критически важного сырья, сообщается на сайте канадского премьера. Документ оформили премьер-министр Канады Марк Карни и Владимир Зеленский на встрече в Калгари.

Оттава намерена использовать боевой опыт Киева при формировании собственного рынка беспилотных систем. Стороны также планируют совместно выпускать дроны, технологии ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и решения на основе искусственного интеллекта.

По словам Карни, канадские военные рассчитывают наладить производство миллионов беспилотников в течение двух лет. Сейчас в арсенале вооружённых сил страны насчитывается около 2 тыс. аппаратов. Первые контракты на $50 млн уже заключены с канадскими и зарубежными разработчиками.

«Канада всегда будет проявлять солидарность с Украиной. Канадцы нутром понимают важность вашей борьбы. В наших обязательствах нет никаких условий. Потому что ваше дело — свобода, демократия, суверенитет — это наше дело», — сказал Карни.

Напомним, Владимир Зеленский побывал в Канаде вместе с супругой Еленой Зеленской. В ходе визита он встретился с премьер-министром страны Марком Карни и обсудить дальнейшую поддержку Киева. Итогом стало подписание соглашения сроком «на сто лет».