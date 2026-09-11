Сто лет на содержании? Историк предложила канадцам вписать Зеленского в иждивенцы

Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на соглашение Киева и Оттавы о партнёрстве сроком на 100 лет. Она поинтересовалась, означает ли документ век финансовой поддержки Украины за счёт канадцев.

«Итак, неужели канадские налогоплательщики должны будут продолжать поддерживать Украину в течение следующих 100 лет?» — написала Гавришко в соцсети X.

Историк также предложила Канадскому налоговому управлению включить Владимира Зеленского и его окружение в раздел «Иждивенцы» декларации каждого гражданина страны.

«Кто знает — может быть, канадцы наконец-то получат налоговый возврат за поддержку такой большой и, судя по всему, постоянной семьи», — добавила Гавришко.

Совместную декларацию о столетнем партнёрстве подписали 10 сентября Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни. Документ предусматривает сотрудничество в сфере обороны, торговли, энергетики, восстановления Украины и добычи критически важных минералов. По итогам встречи Карни также объявил о пакете перехватчиков для украинской ПВО стоимостью 350 миллионов канадских долларов — около 253 миллионов долларов США. Поставки организуют через американский механизм закупки вооружений для Киева.

В канцелярии канадского лидера также подчеркнули, что подписанная декларация о 100-летнем партнёрстве в сферах экономики, безопасности и политики закрепляет твёрдое намерение Оттавы и впредь удовлетворять наиболее насущные военные потребности Украины.