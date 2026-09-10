Зеленский прибыл в Канаду с похорон короля и попросил о помощи прямо с трапа
Обложка © Офис президента Украины
Владимир Зеленский прибыл в Канаду вместе с супругой Еленой Зеленской. В ходе визита он планирует встретиться с премьер-министром страны Марком Карни и обсудить дальнейшую поддержку Киева. О предстоящих переговорах украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.
Видео © Офис президента Украины
«Запланированы важные встречи и договорённости, которые определят наше сотрудничество и закрепят уже давно сложившийся стратегический уровень отношений на годы вперёд», — написал Зеленский.
Он отметил, что одним из главных вопросов переговоров станет помощь Украине в защите воздушного пространства и подготовка к зимнему периоду. Также, по словам Зеленского, стороны обсудят укрепление устойчивости Украины, поддержку населения и обеспечение страны необходимыми возможностями для обороны.
Украинский президент назвал Канаду одним из ближайших партнёров Киева и выразил намерение развивать двусторонние отношения.
Владимир Зеленский прилетел в Канаду из Норвегию. Власти страны до последнего не раскрывали информацию о его визите в Осло на похороны короля Харальда V. Экс-комик мог использовать эту поездку как возможность вновь поднять перед норвежскими властями вопрос о дополнительной помощи Украине. Подробнее — в материале Life.ru.
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