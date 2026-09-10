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Регион
Опубликовано 10 сентября, 07:07

Зеленский прибыл в Канаду с похорон короля и попросил о помощи прямо с трапа

Обложка © Офис президента Украины

Обложка © Офис президента Украины

Владимир Зеленский прибыл в Канаду вместе с супругой Еленой Зеленской. В ходе визита он планирует встретиться с премьер-министром страны Марком Карни и обсудить дальнейшую поддержку Киева. О предстоящих переговорах украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.

Видео © Офис президента Украины

«Запланированы важные встречи и договорённости, которые определят наше сотрудничество и закрепят уже давно сложившийся стратегический уровень отношений на годы вперёд», — написал Зеленский.

Он отметил, что одним из главных вопросов переговоров станет помощь Украине в защите воздушного пространства и подготовка к зимнему периоду. Также, по словам Зеленского, стороны обсудят укрепление устойчивости Украины, поддержку населения и обеспечение страны необходимыми возможностями для обороны.

Украинский президент назвал Канаду одним из ближайших партнёров Киева и выразил намерение развивать двусторонние отношения.

Le Monde: Самолёт Зеленского едва не был сбит БПЛА по пути в Норвегию
Le Monde: Самолёт Зеленского едва не был сбит БПЛА по пути в Норвегию

Владимир Зеленский прилетел в Канаду из Норвегию. Власти страны до последнего не раскрывали информацию о его визите в Осло на похороны короля Харальда V. Экс-комик мог использовать эту поездку как возможность вновь поднять перед норвежскими властями вопрос о дополнительной помощи Украине. Подробнее — в материале Life.ru.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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