Оттава разворачивается к Европе: Канада захотела стать «ассоциированным членом» ЕС

Премьер-министр Канады Марк Карни предложил европейским лидерам рассмотреть для страны статус «ассоциированного члена» ЕС. По данным The Wall Street Journal, Оттава ускорила сближение с Европой после неудачи торговых переговоров с США.

Карни несколько месяцев непублично обсуждал более тесные отношения с руководителями Франции, Италии, Германии и стран Скандинавии. Главной задачей этих контактов стало углубление интеграции Канады с европейским рынком. Несмотря на жёсткий подход к вопросам членства, в ЕС готовы рассмотреть инициативу Оттавы.

Среди обсуждаемых вариантов — более глубокое включение страны в единый рынок Евросоюза объёмом около $21 трлн. Сотрудничество может охватить оборону, энергетику, искусственный интеллект и поставки стратегически важных полезных ископаемых. Карни добивается для Канады особого положения в отношениях с объединением.

WSJ связывает ускорение этого курса с торговым конфликтом между Оттавой и Вашингтоном. Издание называет нынешнее противостояние худшим в современной истории отношений двух стран. Сближение с Европой зашло настолько далеко, что некоторые её лидеры уже полушутя называют Канаду новым членом ЕС.

Отношения Вашингтона и Оттавы в последние месяцы резко обострились из-за затяжного торгового противостояния. В августе стороны не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров. В ответ американская администрация обложила пошлинами в 50% ряд канадских товаров. Ранее 8 сентября, Канада приняла зеркальные меры. Ответные тарифы затронули американские товары на сумму около 20 миллиардов долларов. Ставки составили от 15 до 50 процентов. В список попали сталь, мебель, одежда и электроника.