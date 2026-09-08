Канада пошла на новый виток торговой войны с США: Пошлины взлетели до 50%

Оттава усилила давление на Вашингтон и ввела пошлины в размере от 15 до 50% на сотни американских товаров. Под новые ограничения попали в том числе стальная продукция, мотоциклы, косметика и сыр. Об этом сообщил Bloomberg.

Правительство Канады во главе с премьер-министром Марком Карни повысило тариф на многие виды американской стали с 25 до 50%. Одновременно дополнительные сборы распространили на широкий ассортимент потребительских товаров. В список попали мотоциклы, косметика, сыр и другие позиции. По оценке канадского премьера, жёсткий ответ Дональду Трампу в перспективе должен укрепить позиции Оттавы в переговорах с главным торговым партнёром страны.

Особенно ощутимыми последствия могут оказаться для американских экспортёров в Мичигане и Огайо. Эти штаты активно торгуют с Канадой, а в ноябре там пройдут напряжённые промежуточные выборы. Примечательно, что ещё год назад Карни отменил значительную часть ответных тарифов, введённых его предшественником Джастином Трюдо. Теперь Оттава вновь пошла на ужесточение торговых мер.

В администрации Трампа ранее неоднократно предупреждали, что не намерены мириться с ответными пошлинами. Американские власти также отмечали, что подобные меры применяли только две страны — Канада и Китай. Бывший старший советник канадского правительства по торговле и отношениям с США Брайан Клоу объяснил логику Оттавы стремлением сделать торговый конфликт настолько затратным для американского бизнеса и потребителей, чтобы Вашингтон вернулся к переговорам.

«Канада вводит эти пошлины не потому, что хочет торговой войны. Она вводит пошлины, потому что хочет, чтобы торговая война закончилась», — заявил Клоу.

Член Палаты представителей США от Мичигана Хейли Стивенс, в свою очередь, заявила, что растущие американские тарифы на канадскую продукцию уже увеличивают расходы и создают неопределённость для производителей её округа. Особенно сильно, по её словам, это отражается на тесно связанной между двумя странами автомобильной цепочке поставок.

Ранее стало известно, что торговое противостояние США и Канады уже затрагивает товары повседневного спроса. После провала переговоров Оттава с 8 сентября ввела ответные пошлины на американскую продукцию — ставки составили 15, 25 и 50% в зависимости от категории товара. Отдельный удар пришёлся по рынку бумажной продукции. В перечень попали туалетная бумага, салфетки и другие изделия из бумаги.