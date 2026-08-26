Торговая война с Канадой сделала туалетную бумагу в США роскошью

Между США и Канадой назревает серьёзный торговый конфликт, и платить за него, похоже, придется обычным покупателям. После того как договориться не удалось, Канада решила ответить зеркально: с 8 сентября вводятся огромные пошлины (до 50%) на 900 товаров из США. The Guardian отмечает, что это может окончательно разрушить мирные торговые связи, которые выстраивались десятилетиями.

Одной из главных жертв торгового противостояния между США и Канадой стал рынок бумажной продукции. В ответ на американские пошлины Оттава ввела ответные тарифы на импорт туалетной бумаги и салфеток. Ситуация осложняется тем, что американские производители (например, Procter & Gamble, выпускающая Charmin) критически зависят от поставок канадской древесины. Канада является ключевым поставщиком бумажных изделий для США: в 2024 году объём импорта достиг 328 млн долларов, а такие гиганты, как Costco, практически полностью зависят от этого канала поставок. Учитывая, что американцы потребляют более 20% мирового объема бумажной продукции, рост цен неизбежен.

Конфликт распространился и на алкогольную отрасль: США ввели 50-процентную пошлину на канадский виски (Crown Royal, Canadian Club). В качестве предлога Дональд Трамп использовал ограничения на продажу американского алкоголя, действующие в ряде канадских провинций. Несмотря на призывы федеральных властей Канады снять эти запреты, региональные лидеры, в частности премьер Новой Шотландии Тим Хьюстон, пока не спешат идти на уступки.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп пригрозил Канаде новыми 50-процентными пошлинами и заявил, что Соединённые Штаты больше не нуждаются в соседней стране.