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Опубликовано 23 сентября, 04:44

Bloomberg: Встреча Зеленского и фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошла напряжённо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Переговоры Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке сопровождались напряжёнными обсуждениями из-за финансовой поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, представители Евросоюза потребовали от Киева ускорить принятие ряда законов, связанных с налоговой системой, сближением украинского законодательства с европейскими нормами и сокращением теневой экономики.

Брюссель связал дальнейшее увеличение финансирования с продвижением этих изменений. При этом после встречи фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит поддержку Украины, однако новые выплаты будут зависеть от выполнения реформ.

«Ожидается дальнейшая поддержка оборонного сектора. И по мере продвижения реформ в Раде будет оказываться и дополнительная бюджетная поддержка», — написала глава Еврокомиссии в соцсети X.

Она также сообщила, что в текущем году Евросоюз может дополнительно направить Киеву до 37 миллиардов евро. При этом конкретные сроки и механизм выделения всей суммы пока не раскрыты.

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Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал усилить украинскую систему противовоздушной обороны. После встречи с Владимиром Зеленским французский лидер заявил о поставках дополнительных радаров и ракет-перехватчиков. При этом Париж не раскрыл детали соглашения и сроки передачи оборудования.

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Юния Ларсон
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