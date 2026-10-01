«Надеялась вырулить»: Путин объяснил, почему Меркель рассчитывала на мир по Украине

Президент России Владимир Путин предположил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на её слова о Минских соглашениях, всё же рассчитывала на мирное урегулирование на Украине. Об этом он заявил на пленарной сессии клуба «Валдай».

По словам Путина, европейские политики открыто говорили, что не собирались выполнять Минские договорённости. При этом российский лидер считает, что Меркель могла надеяться найти путь к мирному процессу.

«Она-то надеялась вырулить куда-то в мирный процесс», — сказал он.

Путин также сравнил ситуацию с переговорами в Стамбуле. По его версии, глава украинской делегации парафировал проект договорённостей, который в целом устраивал Киев, однако позднее Украина отказалась от него после предложений западных партнёров. Путин добавил, что украинская сторона впоследствии говорила: при выполнении стамбульских договорённостей конфликт мог бы завершиться.

Минские соглашения подписали в 2014 и 2015 годах как основу для урегулирования конфликта в Донбассе. Весной 2022 года Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. В декабре того же года Меркель заявила, что Минские договорённости дали Украине время укрепиться. Позже стороны вернулись к переговорам в Турции: хронология контактов Москвы и Киева охватывает события до 2026 года.