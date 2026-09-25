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Опубликовано 25 сентября, 17:03

Путин: Киев прервал переговоры, а перед выборами захотел их возобновить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинская сторона прервала переговорный процесс в Стамбуле, однако за несколько недель до выборов в России заявила о готовности вернуться к диалогу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, Москва была готова возобновить переговоры после завершения выборов. Однако дальнейшие действия Киева, как отметил Путин, не соответствовали заявленной готовности к диалогу.

Президент заявил, что после этого украинская сторона попыталась нанести удары по Москве, а также атаковала избирательные участки. Подобные действия сказались на перспективах возобновления переговорного процесса, отметил лидер РФ.

Россия и Украина в 2025 году провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Стороны договорились о масштабных обменах пленными и телами погибших, а также передали друг другу проекты меморандумов с позициями по возможному урегулированию.

В 2026 году Москва неоднократно заявляла о готовности продолжать диалог. 23 июня Путин говорил, что Россия готова вернуться к переговорам на основе договорённостей, достигнутых в Стамбуле, обсуждений в Анкоридже и ситуации на земле.

Ранее Life.ru писал, что 8 сентября Кремль не стал подтверждать сообщения о возможном возобновлении переговоров с Украиной после выборов. Дмитрий Песков тогда заявил, что ему нечего добавить к ранее сделанным комментариям о дипломатических контактах.

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Никита Никонов
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