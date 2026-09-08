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Опубликовано 8 сентября, 11:11

Песков не стал комментировать сообщения о переговорах с Украиной после выборов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль не стал подтверждать сообщения СМИ о том, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к уже сделанным комментариям по дипломатическим контактам.

«Нечего добавить к тем словам, что я говорил по этим контактам», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

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5 сентября Владимир Путин провёл в Кремле более трёх часов на переговорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После встречи американские представители отправились в Киев с позицией российского лидера, которую, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, намеревались использовать в дальнейших контактах. Позже западные СМИ сообщили, что Москва якобы будет готова продолжать переговоры после 20 сентября, когда в России завершатся выборы.

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Александр Юнашев
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