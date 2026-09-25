Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 17:42

Путин: РФ будет решать вопрос переговоров с Украиной исходя из своих интересов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия будет принимать решения о возможном возобновлении переговоров с Украиной исключительно исходя из собственных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что предложения о мирном урегулировании по-прежнему остаются «на столе», поэтому возвращение к диалогу возможно. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва сначала оценит ситуацию с учётом последних действий киевского режима.

«После всего того, что они сделали, мы ещё подумаем как следует, что нам нужно предпринять в этой связи. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», — сказал президент журналистам.

Песков прокомментировал слова Трампа о новом саммите с Путиным
Песков прокомментировал слова Трампа о новом саммите с Путиным

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает вернуться к трёхсторонним переговорам с участием Москвы, Киева и Вашингтона. При этом конкретных сроков возможной встречи представитель Кремля не назвал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar