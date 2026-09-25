Путин: РФ будет решать вопрос переговоров с Украиной исходя из своих интересов
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Россия будет принимать решения о возможном возобновлении переговоров с Украиной исключительно исходя из собственных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что предложения о мирном урегулировании по-прежнему остаются «на столе», поэтому возвращение к диалогу возможно. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва сначала оценит ситуацию с учётом последних действий киевского режима.
«После всего того, что они сделали, мы ещё подумаем как следует, что нам нужно предпринять в этой связи. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», — сказал президент журналистам.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает вернуться к трёхсторонним переговорам с участием Москвы, Киева и Вашингтона. При этом конкретных сроков возможной встречи представитель Кремля не назвал.
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