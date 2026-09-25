Путин: РФ будет решать вопрос переговоров с Украиной исходя из своих интересов

Россия будет принимать решения о возможном возобновлении переговоров с Украиной исключительно исходя из собственных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что предложения о мирном урегулировании по-прежнему остаются «на столе», поэтому возвращение к диалогу возможно. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва сначала оценит ситуацию с учётом последних действий киевского режима.

«После всего того, что они сделали, мы ещё подумаем как следует, что нам нужно предпринять в этой связи. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», — сказал президент журналистам.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает вернуться к трёхсторонним переговорам с участием Москвы, Киева и Вашингтона. При этом конкретных сроков возможной встречи представитель Кремля не назвал.