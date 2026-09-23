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Регион
Опубликовано 23 сентября, 09:27

Песков прокомментировал слова Трампа о новом саммите с Путиным

Песков: Путин готов встретиться с Трампом, но сроков пока нет

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент России Владимир Путин готов провести новую встречу с американским лидером Дональдом Трампом, однако её сроки пока не определены. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече — готовность президента есть», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что во время телефонных разговоров Путин и Трамп подтверждали готовность со временем провести ещё одну встречу, если в ней возникнет необходимость. При этом подготовка саммита, его дата и возможное место сейчас не анонсированы.

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Ранее Дональд Трамп допустил, что скоро может провести новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер заявил об этом в ходе переговоров с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп напомнил, что уже виделся с Путиным на Аляске и не прочь снова сесть за стол переговоров.

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Татьяна Миссуми
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