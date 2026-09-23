Трамп лично встретит Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс впервые за 64 года

Президент США Дональд Трамп лично встретит председателя КНР Си Цзиньпина на объединённой авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Как пишет Financial Times, такой приём станет отступлением от протокольной практики, сохранявшейся более шести десятилетий.

По данным газеты, последний раз американский президент лично встречал иностранного лидера на этой базе в апреле 1962 года. Тогда Джон Кеннеди приветствовал на взлётной полосе премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана.

Газета расценивает решение Трампа как знак особого внимания к отношениям с китайским лидером. Белый дом официально подтвердил, что президент встретит Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань на базе Эндрюс 23 сентября.

При этом сам по себе приём иностранного лидера на лётном поле для Трампа не уникален. В августе 2025 года он лично встречал президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже перед переговорами на Аляске.

Государственный визит Си Цзиньпина в США продлится с 23 по 25 сентября. На следующий день после прибытия в Белом доме состоится официальная церемония встречи, после которой запланированы переговоры и государственный ужин. Это первый государственный визит председателя КНР в США более чем за десять лет.

Ранее Life.ru рассказывал, как в мае Си Цзиньпин лично встретил Трампа в Пекине. Тогда лидеры начали визит американского президента с 14-секундного рукопожатия перед Домом народных собраний. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отношения Трампа и Си Цзиньпина строятся на взаимном уважении и постоянном диалоге. По его словам, не поддерживать прямые контакты с Китаем было бы безответственно, и именно диалог, несмотря на разногласия, позволяет искать точки соприкосновения.