«Я подумал и принимаю»: Лавров впервые обнародовал слова Путина Трампу на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что на встрече на Аляске в 2025 году российский лидер Владимир Путин согласился с планом американского коллеги Дональда Трампа по Украине. Глава МИД уточнил, что президент лично уведомил об этом лидера США отметив, что, хотя некоторые детали требуют доработки, общая концепция предложений принята.

«Путин взял [предложения Трампа] в работу и, приехав на Аляску, сказал: «Дональд, ты прислал нам предложения, я подумал. Есть вещи, которые требуют компромисса. Но твои предложения в том виде, в котором ты мне их прислал, я принимаю», — приводит «Лента.ру» слова дипломата.

По словам главы российского МИД, Вашингтон проигнорировал достигнутые ранее договоренности, сделав ставку на дальнейшую военную поддержку Киева. Несмотря на это, Лавров подчеркнул, что Россия не закрывает двери для дипломатического диалога и готова к новым переговорам.