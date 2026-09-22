Шантаж Трампа: В Госдуме назвали главного адресата «адских санкций» США

Новый санкционный закон США прежде всего усиливает давление на Китай, заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. По его оценке, ограничения против покупателей российских энергоресурсов дают Вашингтону дополнительный инструмент торга с Пекином.

Парламентарий связал принятие документа с подготовкой визита председателя КНР в США. Угрозу нового витка торговой войны он расценил как попытку повлиять на китайское руководство и допустил ответные шаги Пекина.

«Нас-то чего шантажировать? У нас объёмы торговли с Соединёнными Штатами Америки мизерные», — отметил собеседник «Царьграда».

При этом для России новые ограничения тоже опасны: они расширяют возможности санкционного давления через её торговых партнёров. Поэтому недооценивать последствия закона было бы ошибкой.

Отдельно парламентарий обратил внимание на расширение полномочий Дональда Трампа. Закон об «адских санкциях» усиливает возможности главы президента США управлять внешнеэкономическим давлением.

Напомним, 18 сентября Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций против России и Ирана. На следующий день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ответить на американские санкции мерами военного сдерживания, заявив, что Вашингтон воспринимает только прямые силовые сигналы.