Силуанов: Минфин РФ накопил иммунитет к «адским санкциям» США

Российская финансовая система уже выработала иммунитет к санкционному давлению со стороны США. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.

Глава Минфина прокомментировал в том числе новые ограничения, которые в США получили неофициальное название «адские санкции».

«Знаете, мы уже накопили, наверное, иммунитет ко всяким санкциям, адские, не адские. Мы делаем как бы своё дело, и адские санкции, они отскакивают, что называется, от нашей финансовой политики», — сказал Силуанов.

Министр не стал разделять различные санкционные пакеты по степени жёсткости, подчеркнув, что ведомство продолжает проводить выбранную финансовую политику в условиях внешних ограничений.

Московский финансовый форум проходит 21 сентября в столичном Манеже. Главной темой мероприятия в этом году стала устойчивость финансовой системы России и её роль в развитии экономики.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций против России и Ирана. Документ расширяет действующие ограничения в отношении РФ, в том числе предусматривает меры против покупателей российских энергоресурсов.