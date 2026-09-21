Песков: «Адские» санкции США не помогут восстановить отношения с Россией
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Американские санкции не помогут восстановить торгово-экономические отношения Москвы и Вашингтона и вряд ли приблизят урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, подписание нового документа не создаёт условий для реанимации двусторонних связей и не способствует продвижению переговоров по украинскому вопросу.
«Это не способствует реанимации наших двусторонних торговых отношений и вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования», — сказал Песков.
Песков напомнил, что против России уже ввели более 30 тысяч ограничений. Речь идёт о персональных, корпоративных и отраслевых санкциях, а также мерах против отдельных граждан. Представитель Кремля отметил, что Москва в значительной степени адаптировалась к санкционному давлению. По его словам, Россия выработала способы минимизировать негативные последствия ограничений.
Ранее Песков назвал принятие в США закона об «адских санкциях» недружественным шагом. Палата представителей одобрила документ 16 сентября 262 голосами против 159. Законопроект предусматривает возможность введения высоких пошлин против стран, закупающих российские нефть и газ.
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