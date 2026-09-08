Песков: Санкции для России вторичны по отношению к урегулированию на Украине
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Урегулирование конфликта на Украине для России важнее вопроса западных санкций. Ограничения остаются частью переговорной повестки, однако находятся не на первом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийской прессы.
«Вопрос санкций на повестке, но не на переднем плане — первоочередным вопросом является само урегулирование. Это неотъемлемая часть нашей повестки, мирного урегулирования вокруг Украины, конечно», — подчеркнул представитель Кремля.
При этом Москва по-прежнему считает западные ограничения неприемлемыми и противоречащими международному праву. Песков также выступил против попыток оказывать давление на третьи страны из-за их торговых связей с Россией.
«Мы, конечно, не принимаем и считаем определённо противозаконными, противоречащими международному праву любые попытки наложить ограничения на международную торговлю. Равно как и угрозы третьим странам из-за торговли с нами», — добавил он.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Минфина США Скотт Бессент заявил об отказе Вашингтона смягчать меры против России до урегулирования на Украине.
Больше новостей об ограничениях в отношении России — в разделе «Санкции против России» на Life.ru.