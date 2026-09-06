Смотрящий за санкциями: Крайне непубличный американский чиновник сопровождал Кушнера и Уиткоффа в Москве

Вместе с делегацией советника президента США Стивена Уиткоффа в Москву приехал высокопоставленный сотрудник американского Минфина Джин Ланг. Как выяснил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев, именно этот чиновник, судя по всему, курирует в Вашингтоне санкционную политику в отношении России.

Личность Ланга, как отмечается, крайне непубличная. Вчера, когда делегация покидала ресторан в центре Москвы, он вышел первым и поспешил в машину раньше Уиткоффа, чтобы избежать внимания журналистов. Ланг может обсуждать с российскими представителями вопросы, связанные с возможным пересмотром санкционных ограничений в обмен на прогресс в переговорах по Украине.