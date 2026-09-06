Смотрящий за санкциями: Крайне непубличный американский чиновник сопровождал Кушнера и Уиткоффа в Москве
Отвечающий за санкции сотрудник Минфина США приехал в Москву вместе с Уиткоффом
Вместе с делегацией советника президента США Стивена Уиткоффа в Москву приехал высокопоставленный сотрудник американского Минфина Джин Ланг. Как выяснил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев, именно этот чиновник, судя по всему, курирует в Вашингтоне санкционную политику в отношении России.
Высокопоставленный сотрудник американского Минфина Джин Ланг. Видео © Life.ru
Высокопоставленный сотрудник американского Минфина Джин Ланг. Фото © Telegram / Юнашев LIVE
Личность Ланга, как отмечается, крайне непубличная. Вчера, когда делегация покидала ресторан в центре Москвы, он вышел первым и поспешил в машину раньше Уиткоффа, чтобы избежать внимания журналистов. Ланг может обсуждать с российскими представителями вопросы, связанные с возможным пересмотром санкционных ограничений в обмен на прогресс в переговорах по Украине.
Накануне Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Всего встреча продолжалась 3 часа 10 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. По его словам, стороны обсудили не только урегулирование украинского конфликта, но и экономические вопросы, а также возможные крупные российско-американские проекты.
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