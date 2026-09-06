«Царь санкций» Минфина США побывал с делегацией Уиткоффа в Москве

Чиновник Министерства финансов США Джин Ланг, который отвечает за санкции, вошёл в состав американской делегации в Москве вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает портал Axios.

«Джин Ланг, действующий «царь санкций» в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке», — говорится в публикации.

По информации Axios, Ланг участвовал в предварительной встрече с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. При этом на переговорах с президентом России Владимиром Путиным американский чиновник не присутствовал.

Портал связывает участие Ланга в поездке с возможным обсуждением санкционной политики Вашингтона. Кроме того, Белый дом направил в Москву представителей Совета национальной безопасности и Государственного департамента США.