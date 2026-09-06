«Царь санкций» Минфина США побывал с делегацией Уиткоффа в Москве
Чиновник Минфина США по санкциям входил в делегацию Уиткоффа в Москве
Делегация США в Кремле. Обложка © kremlin.ru
Чиновник Министерства финансов США Джин Ланг, который отвечает за санкции, вошёл в состав американской делегации в Москве вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает портал Axios.
«Джин Ланг, действующий «царь санкций» в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке», — говорится в публикации.
По информации Axios, Ланг участвовал в предварительной встрече с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. При этом на переговорах с президентом России Владимиром Путиным американский чиновник не присутствовал.
Портал связывает участие Ланга в поездке с возможным обсуждением санкционной политики Вашингтона. Кроме того, Белый дом направил в Москву представителей Совета национальной безопасности и Государственного департамента США.
Ранее Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал разговор содержательным и конструктивным. После переговоров американские представители продолжили поездку и направились в Киев.
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