Представители СНБ, Госдепа и Минфина США участвовали в переговорах в Москве

Американская делегация, прибывшая в Москву для переговоров, помимо спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, включала представителей Совета национальной безопасности Белого дома, Госдепартамента и Министерства финансов США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным портала, чиновники подключились к поездке для обсуждения предложений, связанных с мирным урегулированием конфликта.

В Белом доме рассчитывают продолжить контакты и после завершения московской части поездки. Представитель администрации США заявил, что американская делегация в воскресенье должна провести в Киеве столь же продуктивные встречи.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла 5 сентября в Кремле. Переговоры продолжались 3 часа 10 минут. Сначала стороны общались за рабочим столом, а затем продолжили разговор за обеденным в более неформальной обстановке. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал встречу содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.