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Опубликовано 5 сентября, 21:58

Ушаков рассказал об экономической части переговоров Путина с США

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером затронули не только ситуацию вокруг Украины. Стороны также подробно обсудили экономические вопросы и перспективные проекты между РФ и США. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты», — сообщил Ушаков.

Путин и Трамп будут и дальше взаимодействовать лично и через спецпосланников
Путин и Трамп будут и дальше взаимодействовать лично и через спецпосланников

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла 5 сентября в Кремле. Переговоры продолжались 3 часа 10 минут. Сначала стороны общались за рабочим столом, а затем продолжили разговор за обеденным в более неформальной обстановке. Ранее Ушаков назвал встречу содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. По его словам, американские представители также обратили внимание на отдельные заявления российского президента во время переговоров.

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Лия Мурадьян
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