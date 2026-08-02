Рубио раскрыл главный принцип общения Трампа с лидером Китая

Отношения президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина строятся на взаимном уважении и постоянном диалоге. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя контакты лидеров двух крупнейших мировых держав.

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон считает прямое общение с Пекином необходимым условием для сохранения стабильности. Он подчеркнул, что отсутствие контактов между руководителями двух государств стало бы ошибочным шагом.

«Очень важно, что наши лидеры могут говорить друг с другом. Не поддерживать прямые контакты с Китаем было бы безответственно», – заявил Рубио в интервью Fox News.

Госсекретарь добавил, что и Вашингтон, и Пекин понимают важность сотрудничества по ряду направлений, несмотря на существующие разногласия. По его мнению, именно диалог позволяет двум странам искать точки соприкосновения.

До этого Дональд Трамп сообщил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты должен начаться 24 сентября.

Ранее в МИД России допустили, что саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне может стать площадкой для встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По мнению посла по особым поручениям Марата Бердыева, такой трёхсторонний контакт был бы полезен и вполне реален, поскольку лидеры могут одновременно приехать на форум. Сейчас организаторы продолжают подготовку саммита и формируют его программу.