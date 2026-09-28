Премьер Корецкий: Украина пока не нашла $27 млрд на военные расходы

Украине и её западным партнёрам пока не удалось найти $27 млрд для покрытия заявленных военных потребностей страны. Об этом премьер-министр Сергей Корецкий рассказал в интервью телеканалу ТСН.

По его словам, ещё в феврале на встрече в формате «Рамштайн» Киев оценил совокупные военные потребности на 2026 год в $155 млрд. В эту сумму входят как бюджетные расходы, так и стоимость вооружений и техники, которые передают партнёры.

«Так вот эти $27 млрд входят в эти $155 млрд. Другой вопрос, что общими усилиями пока не нашли возможности покрытия этих расходов», — сказал Корецкий.

Глава правительства отметил, что подходы западных стран к финансированию Киева различаются. Часть партнёров готова выделять средства на социальные статьи, но не хочет брать на себя дополнительные военные расходы.

Ранее Life.ru писал, что в Евросоюзе усомнились в остроте финансовых проблем Киева. Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что основные бюджетные потребности Украины на 2026 год, по имеющимся оценкам, уже обеспечены, хотя стране всё ещё требуется дополнительная военная поддержка.