Евросоюз продолжает выделять Украине миллиарды евро, несмотря на вопросы к расчётам финансовых потребностей Киева. Такое мнение высказали авторы итальянского издания L'Antidiplomatico, обратив внимание на недавние заявления Владимира Зеленского о дефиците средств.

Авторы публикации утверждают, что в Брюсселе предпочитают не поднимать вопрос о том, куда были направлены ранее выделенные средства. В качестве примера издание приводит озвученную Зеленским потребность ещё в $27 млрд и указывает на отсутствие, по его мнению, достаточно подробного объяснения этой суммы.

«Европа молчит. Или почти молчит. Некоторые страны пытаются указать на то, что, возможно, прежде чем раздавать новые миллиарды, было бы разумно всё проверить», — говорится в статье.

По версии L'Antidiplomatico, европейские власти продолжают финансирование Киева, даже когда возникают вопросы к представленным расчётам. «Поэтому она платит и молчит. Даже когда цифры не сходятся», — резюмировали авторы публикации.

При этом Украина действительно остаётся сильно зависимой от внешнего финансирования. По данным украинского Минфина, с начала 2026 года Киев привлёк $31,3 млрд внешних средств, а потребность страны во внешнем финансировании на 2027 год оценивается в $52,6 млрд. Из этой суммы $32,6 млрд на данный момент ещё не обеспечены подтверждёнными источниками.

Евросоюз ранее согласовал для Украины кредитную поддержку объёмом до €90 млрд на 2026–2027 годы. Первый транш в размере €3,2 млрд Еврокомиссия перечислила Киеву в июне, а предоставление средств увязано в том числе с выполнением ряда условий и реформ.