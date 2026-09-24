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Регион
Опубликовано 24 сентября, 09:34

Песков назвал воровством передачу Киеву €8 млрд доходов от активов РФ

Дмиитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмиитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противозаконной и «воровством» передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Так представитель Кремля прокомментировал данные о том, что Киев с 2024 года получил от Евросоюза около €8 млрд таких средств.

«Не всё — госсобственность, но в основном да. Давали оценку этим действиям: они противозаконные, это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется», — заявил Песков.

ЕС за два года передал Украине €8 млрд от активов ЦБ РФ, заявили в МИД России
ЕС за два года передал Украине €8 млрд от активов ЦБ РФ, заявили в МИД России

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников сообщил, что с 2024 года ЕС передал Украине около €8 млрд доходов от замороженных российских активов. По его словам, более €3,5 млрд из этой суммы направили непосредственно на закупку вооружений. Речь идёт в том числе о доходах, которые образуются от заблокированных в ЕС российских средств. По данным Совета ЕС, в странах объединения иммобилизованы около €210 млрд активов Центробанка России. Евросоюз в 2024 году создал механизм использования получаемых от них чрезвычайных доходов для поддержки Украины.

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Марина Фещенко
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