Песков назвал воровством передачу Киеву €8 млрд доходов от активов РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противозаконной и «воровством» передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Так представитель Кремля прокомментировал данные о том, что Киев с 2024 года получил от Евросоюза около €8 млрд таких средств.

«Не всё — госсобственность, но в основном да. Давали оценку этим действиям: они противозаконные, это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется», — заявил Песков.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников сообщил, что с 2024 года ЕС передал Украине около €8 млрд доходов от замороженных российских активов. По его словам, более €3,5 млрд из этой суммы направили непосредственно на закупку вооружений. Речь идёт в том числе о доходах, которые образуются от заблокированных в ЕС российских средств. По данным Совета ЕС, в странах объединения иммобилизованы около €210 млрд активов Центробанка России. Евросоюз в 2024 году создал механизм использования получаемых от них чрезвычайных доходов для поддержки Украины.